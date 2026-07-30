Невролог Зайнетдинова назвала неожиданный способ купировать приступ мигрени

Зайнетдинова отметила, что в некоторых случаях люди могут выпить чашку свежезаваренного зернового кофе при первых признаках боли или даже сочетать его с обезболивающим препаратом. Однако у части пациентов кофе может усиливать мигрень — в этом случае, его употребление лучше исключить.