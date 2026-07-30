Невролог Зайнетдинова назвала неожиданный способ купировать приступ мигрени

Врач-невролог Эльмира Зайнетдинова, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей», рассказала ТАСС о том, как кофе может влиять на состояние человека при мигрени. По её словам, чашка натурального кофе в начале приступа мигрени может облегчить состояние, но этот метод подходит не всем.
Зайнетдинова отметила, что в некоторых случаях люди могут выпить чашку свежезаваренного зернового кофе при первых признаках боли или даже сочетать его с обезболивающим препаратом. Однако у части пациентов кофе может усиливать мигрень — в этом случае, его употребление лучше исключить.
Также врач предупредила о возможных негативных последствиях чрезмерного потребления кофе. Она подчеркнула, что избыток кофеина может стать причиной головной боли. Зайнетдинова рекомендовала ограничиться одной-двумя чашками натурального кофе в день, чтобы избежать нежелательных последствий.
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