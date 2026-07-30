Нижегородский ученый помогает защищать интересы езидской общины

О езидах в России знают немногие. Чаще всего название этого народа всплывает лишь в новостях о войнах и гуманитарных катастрофах. Для нижегородки Мелины это не далекая история, а часть собственной жизни. Молодой ученый, преподаватель ННГУ им. Лобачевского и исследователь курдского вопроса уже несколько лет представляет интересы езидов на международных площадках, хочет внести свой вклад и труд в езидскую общину Армении. Корреспондент сайта pravda-nn.ru поговорила с ней о семье, преодолении, поиске своей идентичности и о том, почему знания могут стать инструментом защиты целого народа.
«Мы выросли между четырьмя языками».
Когда Мелину спрашивают, откуда она родом, ответить одним словом ей бывает сложно.
Она родилась и выросла в Нижнем Новгороде, преподает историю России в университете имени Лобачевского, пишет диссертацию по курдскому вопросу и свободно говорит на нескольких языках. Но ее семейная история начинается гораздо раньше — в Армении, откуда в 1990-х родители переехали в Россию.
В семье Мелины никогда не существовало только одной культуры. Дома звучали курдский (диалект курманджи) и армянский языки, а в школе появились русский и английский. Со временем такая языковая мозаика стала не препятствием, а преимуществом.
«Мы с братом — пример того, что интеграция не означает отказ от своих корней. Наоборот, когда знаешь свою культуру, легче понимать другие народы и находить с ними общий язык», — говорит она.
Родители старались сохранить семейные традиции: национальные праздники, кухню, язык. Но при этом дети росли обычными нижегородскими школьниками.
Мелина окончила гимназию, музыкальную и художественную школы, занималась восточными танцами. Позже поступила в Лингвистический университет имени Добролюбова, однако первые годы дались непросто.
«Многие мои одногруппники пришли уже с серьезной языковой подготовкой. Мне приходилось буквально догонять их. Иногда было ощущение, что я постоянно должна доказывать, что тоже могу здесь учиться», — вспоминает она.
По ее словам, в университете она даже столкнулась с буллингом из-за своего происхождения. Но именно это стало дополнительной мотивацией двигаться вперед.
От английского языка — к Ближнему Востоку.
После окончания вуза Мелина преподавала английский язык, работала в школе, затем стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, преподавала в колледже и даже успела попробовать себя на государственной службе. Но довольно быстро поняла: ее настоящее место — в науке.
Сегодня она преподает историю России в ННГУ имени Лобачевского и завершает аспирантуру. Тема ее диссертации посвящена международным аспектам курдского вопроса — направлению, которым в Нижнем Новгороде практически никто не занимается.
Как вспоминает девушка, интерес к этой теме у нее появился благодаря бабушке. Именно она рассказывала внукам историю народа, традиции и семейные легенды, которые передавались из поколения в поколение.
Так, сначала появилась магистерская работа о курдо-езидских отношениях, затем научные статьи на русском и английском языках, победы на международных конференциях, а позже — диссертация.
Форум ООН, который изменил мировоззрение.
Несмотря на образование в сфере международных отношений, долгое время политика Мелине была неинтересна. Всё изменилось в 2017 году, когда она приняла участие в Форуме по вопросам национальных меньшинств в Женеве под эгидой ООН.
«Именно там я поняла, что знания должны работать не только в научных статьях. Если ты можешь говорить о проблемах людей на международном уровне, значит, должен это делать», — рассказывает она.
С тех пор ее исследования перестали быть исключительно академическими. Она выступала по вопросам защиты прав езидов и курдов, рассказывала о случаях религиозной и языковой дискриминации, а позже представляла Россию на Афинском форуме демократии.
По словам Мелины, большинство россиян впервые услышали о езидах после трагедии 2014 года, когда боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ совершили массовые убийства представителей этого народа в районе Синджара в Ираке. Однако история преследований насчитывает многие столетия.
«Мне хочется, чтобы люди знали езидов не только через трагедии. Это древний народ со своей культурой, языком и традициями, которые необходимо сохранить», — говорит она.
Между Россией и Арменией.
Армению Мелина называет местом силы: там живут родственники, туда она приезжает регулярно. Но, как признается сама, домом считает сразу две страны.
«Когда прилетаю в Армению, кажется, что не хочу уезжать. А когда возвращаюсь в Россию, ловлю себя на мысли: наконец-то дома. Наверное, это и есть моя жизнь — между двумя государствами», — улыбается она.
В дальнейшем она надеется заниматься развитием езидской общины в Армении.
«Для меня важно строить мосты между Россией и Арменией. Несмотря на сложности, наши страны связывают одна история, культура и люди. Чем больше будет совместных образовательных, научных и культурных проектов, тем прочнее останутся эти связи», — считает она.
В разговоре Мелина часто повторяет слово «миссия». Она хочет, чтобы дети езидов не забывали язык своих предков, чтобы научные исследования помогали реальным людям, а разговор о Ближнем Востоке перестал сводиться только к войнам и конфликтам.
Возможно, именно поэтому ее путь выглядит таким необычным: от девочки, которая когда-то переживала из-за насмешек в университете, до молодого ученого, выступающего на международных площадках и представляющего интересы народа, который столетиями борется за право сохранить свою идентичность.
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