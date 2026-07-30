Нижегородский ученый помогает защищать интересы езидской общины

О езидах в России знают немногие. Чаще всего название этого народа всплывает лишь в новостях о войнах и гуманитарных катастрофах. Для нижегородки Мелины это не далекая история, а часть собственной жизни. Молодой ученый, преподаватель ННГУ им. Лобачевского и исследователь курдского вопроса уже несколько лет представляет интересы езидов на международных площадках, хочет внести свой вклад и труд в езидскую общину Армении. Корреспондент сайта pravda-nn.ru поговорила с ней о семье, преодолении, поиске своей идентичности и о том, почему знания могут стать инструментом защиты целого народа.