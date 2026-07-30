В Перми железнодорожники усилили профилактику из-за роста травматизма

«Железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. При нахождении в зоне движения поездов необходимо отказаться от использования наушников и не отвлекаться на гаджеты», — напомнили в пресс-службе СвЖД.