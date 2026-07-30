В Перми железнодорожники усилили профилактику из-за роста травматизма

Свердловская железная дорога усилила профилактическую работу в Прикамье из-за роста травматизма на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе СвЖД.
В летний период растёт количество поездов и пассажиропоток, а вместе с ними — и риски. Железнодорожники раздают памятки, проводят беседы, организуют рейды по выявлению нарушителей.
С января по июль 2026 года в зоне движения поездов на СвЖД пострадали 45 человек (за аналогичный период прошлого года — 32), из них 36 погибли (в прошлом году — 24).На станции Пермь I к профилактике подключились «серебряные» волонтёры — ветераны-железнодорожники, которые знают последствия нарушений правил безопасности и могут убедить даже самых отчаянных.
Особую тревогу у железнодорожников вызывают садоводы, туристы и грибники, переходящие пути вне установленных мест.
«Железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. При нахождении в зоне движения поездов необходимо отказаться от использования наушников и не отвлекаться на гаджеты», — напомнили в пресс-службе СвЖД.
Напомним, подросток из Перми преодолел 400 километров на сцепке вагонов грузового поезда ради встречи с девушкой, с которой познакомился в интернете.