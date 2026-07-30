Несмотря на жару, температура воды в Балтике остается +18°С

Только к выходным вода в Балтийском море у побережья Калининградской области может прогреться до +19…+20°С, сейчас она составляет всего +18°С. Об этом со ссылкой на данные от 29 июля сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».