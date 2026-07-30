До конца октября вырастет число рейсов из Казани в Анталью

Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам. «Таким образом, частота полётов авиакомпании по этому направлению вырастет до пяти рейсов в неделю», — сказано в сообщении.
На данный момент авиаперевозчик задействует на этом направлении лайнеры Boeing 767−300, имеющие 336 кресел в салоне экономического класса, и Boeing 757−200 с 238 креслами.
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