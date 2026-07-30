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До конца октября вырастет число рейсов из Казани в Анталью

Авиакомпания AZUR air с сегодняшнего дня, 30 июля, и до конца летнего расписания, то есть до 25 октября, увеличит частоту полетов из Казани в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Источник: пресс-служба аэропорта Казани

Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам. «Таким образом, частота полётов авиакомпании по этому направлению вырастет до пяти рейсов в неделю», — сказано в сообщении.

На данный момент авиаперевозчик задействует на этом направлении лайнеры Boeing 767−300, имеющие 336 кресел в салоне экономического класса, и Boeing 757−200 с 238 креслами.

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