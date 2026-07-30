В Прикамье количество записей к врачу через «Макс» достигло 600 тысяч

Использовать «Макс» для записи к врачу в Прикамье пока не могут пациенты, прикрепленные к поликлиникам Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России — это бывшие МСЧ № 133 и № 140). Для них доступна запись к врачу через портал «Госуслуги».