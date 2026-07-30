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В Прикамье количество записей к врачу через «Макс» достигло 600 тысяч

Отечественный мессенджер набирает популярность среди жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае отечественный мессенджер «Макс» набирает популярность среди жителей региона. Чаще всего его используют для дистанционной записи на прием к врачу. На конец июля его официальным ботом воспользовались 585 тысяч раз.

В краевом Минздраве напомнили правила общения с компьютерным помощником. Для авторизованных пользователей в «Макс» чат-бот сам определит поликлинику, к которой прикреплен пациент и предоставит возможность записаться к нужным врачам.

Чат-бот в «Макс» полностью интегрирован с расписанием Единой информационной системы здравоохранения Пермского края. Запись новым способом доступна по ссылке или QR-коду.

Использовать «Макс» для записи к врачу в Прикамье пока не могут пациенты, прикрепленные к поликлиникам Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России — это бывшие МСЧ № 133 и № 140). Для них доступна запись к врачу через портал «Госуслуги».