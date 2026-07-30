Владелец девяти майнинговых ферм задержан в Нижнем Новгороде

Сотрудники ФСБ и полиции задержали владельца девяти незаконных майнинговых ферм в Нижнем Новгороде, сообщает управление ФСБ по Нижегородской области.
По материалам следствия, индивидуальный предприниматель причинил ущерб энергосетевой организации на четыре миллиона рублей. У подозреваемого изъяли банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны оборудование для майнинга. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что нижегородский майнер потерял около 10 миллионов рублей при выводе криптовалюты и обратился в полицию. По мнению потерпевшего, в этом виноват компьютерный вирус.