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Владелец девяти майнинговых ферм задержан в Нижнем Новгороде

Он причинил ущерб энергосетевой организации на четыре миллиона рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники ФСБ и полиции задержали владельца девяти незаконных майнинговых ферм в Нижнем Новгороде, сообщает управление ФСБ по Нижегородской области.

По материалам следствия, индивидуальный предприниматель причинил ущерб энергосетевой организации на четыре миллиона рублей. У подозреваемого изъяли банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны оборудование для майнинга. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что нижегородский майнер потерял около 10 миллионов рублей при выводе криптовалюты и обратился в полицию. По мнению потерпевшего, в этом виноват компьютерный вирус.