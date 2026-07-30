139 лесных пожаров зарегистрированы в Красноярском крае 30 июля

В Красноярском крае действуют 139 лесных пожаров на площади 72 539,02 га. Данные предоставлены краевым Лесопожарным центром сегодня, 30 июля, в 14:43.Очаги зарегистрированы в Эвенкии, на Таймыре, в Енисейском и Туруханском округах. За прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров, 11 очагов локализованы. Все возгорания, по данным Лесопожарного центра, возникли из-за сухих гроз. На севере региона установилась жаркая ветреная погода с высокой грозовой активностью и незначительными осадками, что способствует возникновению новых очагов. Для оценки ситуации используют данные авиапатрулирования, космосъемки и беспилотников, — рассказали также в учреждении, подчеркнув, что такой подход позволяет оперативно реагировать на возгорание и своевременно приступать к ликвидации. Напомним, в крае действует режим ЧС в лесах — посещение лесов ограничено, разведение костров и сжигание мусора запрещены. При этом центр и юг региона накрыли дожди.