Красноярские ученые выяснили, как спасти почвы Хакасии от пыльных бурь

«В 2024 году в районе села Бея весной было 17 дней с сильным ветром. Рядом с открытыми полями на обочинах дорог толщина наносов мелкозема достигала 5 см, а на полях, защищенных лесополосами, с щадящей обработкой, переноса почвы почти не было. Пока рано говорить, что проблема решена полностью, но такой подход может стабилизировать ситуацию в республике», — отметил старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии Егор Чебочаков.