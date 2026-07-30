Красноярские ученые выяснили, как спасти почвы Хакасии от пыльных бурь

Ученые Красноярского научного центра СО РАН совместно с НИИ аграрных проблем Хакасии выяснили, как остановить деградацию почв в степной зоне республики. Результаты опубликованы в журнале «Аграрная наука».
По данным специалистов, к проблеме привела массовая распашка целины в XX веке. Глубокая вспашка уничтожала растительный покров, из-за чего ветры легко сдували плодородный слой. Так, после освоения земель в совхозе «Бейский» ветровой эрозии подвергалось 80% исследуемой пашни.
«В 2024 году в районе села Бея весной было 17 дней с сильным ветром. Рядом с открытыми полями на обочинах дорог толщина наносов мелкозема достигала 5 см, а на полях, защищенных лесополосами, с щадящей обработкой, переноса почвы почти не было. Пока рано говорить, что проблема решена полностью, но такой подход может стабилизировать ситуацию в республике», — отметил старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии Егор Чебочаков.
Сейчас ученые предлагают отказаться от глубокой вспашки и многократной обработки, использовать щадящие технологии, выводить из оборота сильно поврежденные земли и создавать полезащитные лесополосы.