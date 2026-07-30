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В Красноярске заработала горячая линия по вопросам защиты прав детей в лагерях

Прокуратура организовала горячую линию по вопросам защиты прав детей в летних лагерях.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае заработала горячая линия по вопросам защиты прав детей в летних лагерях. Обращения принимают по телефону: 8 (391) 222−45−42.

На вопросы жителей ответят сотрудники региональной прокуратуры. Родители могут сообщить о нарушениях требований безопасности в летних лагерях, условий проживания и питания детей, а также направить предложения по улучшению организации отдыха.

Горячая линия будет работать до 31 августа 2026 года. Время приема звонков: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае появилась карта дорожного ремонта — ее можно найти на сайте системы оповещения «112» в разделе «Дороги».