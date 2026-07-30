Уличные игры, ярмарка и лазертаг: в субботу Славск отметит День города

В субботу, 1 августа, в Славске отметят День города. Праздничные мероприятия пройдут под лозунгом «Родина моя — нет на свете лучше края!». Подробнее о программе — в материале «Клопс».
Главной площадкой для отдыхающих станет центральная площадь, где гулянья продлятся с 12:00 до 22:00. С полудня же начнётся и работа фудкортов и ярмарки ремесленников.
Одновременно запустятся уличные деревянные игры, фотокабина, музейная и военно-патриотическая площадки и фотозоны — все эти активности будут работать до 18:00.
На главной сцене выступят:
творческие коллективы Славского района, хореографический коллектив «Ассорти», народный ансамбль «Балтийский казачий хор», Игорь Сёмин, кавер-группа R.E.D, «КЕНИГ ТРИБЬЮТ БЭНД», DJ APC.
На мини-стадионе на Юбилейной с 12:00 будет работать лазертаг. На территории «ПРОМОЛОДЁЖЬ» в 15:00 состоится исторический квест.
Вход на праздник свободный. Возрастное ограничение — 0+.