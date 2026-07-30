Росфинмониторинг внёс основателя Telegram в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
«Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград», — следует из карточки.
Как отмечается в публикации, людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ФСБ предъявила создателю Телеграма Павлу Дурову* обвинение по делу о содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск.