Посмотрите на робота-кентавра с бензопилой. Зачем он нужен

Калифорнийский стартап Satyress разрабатывает телеуправляемого робота-кентавра под названием Threehalves. Он предназначен для использования в пожарах, при оползнях и поиске выживших среди обломков, сообщает CyberRobo.
У робота гуманоидная верхняя часть тела. Это позволяет рабочим использовать знакомые им инструменты. В то же время нижняя часть тела выполнена в виде устойчивой четвероногой опоры. Она может зафиксировать свое положение и сохранять его даже без питания.
У робота нет кистей рук. Вместо них он оснащен интерфейсом для крепления и быстрой замены инструментов. Конечности и туловище робота имеют модульную конструкцию, их можно заменить за несколько минут. В качестве демонстрации для фото, роботу установили бензопилу.
Робот не должен заменять квалифицированных работников. Он предназначен для того, чтобы позволить специалистам выполнять работу на безопасном расстоянии. В компании отмечают, что робот создан для решения задач, которые требуют человеческого разума, без рисков для здоровья.
Фото: Satyress.
Первый меха-робот.
Китайская компания Unitree Robotics представила первого в мире серийного пилотируемого робота-трансформера GD01. Машина позиционируется как гражданское транспортное средство. Вес робота вместе с пилотом составляет около 500 кг. Высота машины составляет примерно два человеческих роста.
Способ управления Unitree GD01 напоминает меха-роботов из поп-культуры: пилот прямо по корпусу машины взбирается в кабину, где располагаются кресло и пульт управления. Робот способен одним ударом руки разрушить стену из бетонных блоков, а также легко опускается на четыре «ноги» и передвигается без участия оператора.
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