Стало известно, сколько в России тревожных граждан

Отдельно социологи изучили эмоциональное состояние разных поколений. Жизнерадостность молодежи (2001 г. и позднее) находится на уровне 30% — это на 14 пунктов меньше, чем в апреле. А вот состояние старшего поколения почти не изменилось: жизнерадостных среди них 37%, и это всего на 2 пункта меньше весеннего показателя. Аналитики объясняют это тем, что молодые люди сильнее реагируют на любые перемены, а их настроение сильнее зависит от текущих новостей. Пожилые люди, в свою очередь, спокойнее относятся к текущим событиям за счет жизненного опыта и привычных социальных связей. Больше всего тревожных — среди старших миллениалов (1982−1991) — 32%.