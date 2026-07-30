Стало известно, сколько в России тревожных граждан

В июле россияне стали меньше тревожиться. Доля тревожных людей упала до 23% — в апреле было 25%, следует из нового исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по авторской методике «Эмоциональный тонометр».
В телефонном опросе, который состоялся 1 июля 2026 года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные сравниваются с показателем на 1 апреля 2026 года.
«Эмоциональный тонометр» — это методика Аналитического центра ВЦИОМ для оценки психоэмоционального состояния российского общества. Ее представили в начале 2026 года как инструмент регулярного мониторинга эмоционального фона в ответ на разные стрессоры (экономические, информационные, общественно-политические и др.).
Респондентов просят отметить, какие эмоции они испытывали за последние 2−3 дня. На базе ответов людей сегментируют на четыре группы:
«Жизнерадостные» — в последние 2−3 дня испытывали преимущественно позитивные эмоции;
«Сдержанные» — менее ярко испытывают эмоции, реже декларируют свои эмоции;
«Тревожные» — испытывали преимущественно негативные эмоции;
«Возбужденные» — ярче испытывают весь спектр эмоций, чаще декларируют свои эмоции.
Жизнерадостных людей среди россиян по-прежнему больше всего — таких 31%, хотя в апреле было на 4 п.п. больше. Сдержанных стало 24% — на 2 пункта больше, чем весной. А возбужденных — 22%, это сразу на 4 пункта больше апрельского уровня.
Отдельно социологи изучили эмоциональное состояние разных поколений. Жизнерадостность молодежи (2001 г. и позднее) находится на уровне 30% — это на 14 пунктов меньше, чем в апреле. А вот состояние старшего поколения почти не изменилось: жизнерадостных среди них 37%, и это всего на 2 пункта меньше весеннего показателя. Аналитики объясняют это тем, что молодые люди сильнее реагируют на любые перемены, а их настроение сильнее зависит от текущих новостей. Пожилые люди, в свою очередь, спокойнее относятся к текущим событиям за счет жизненного опыта и привычных социальных связей. Больше всего тревожных — среди старших миллениалов (1982−1991) — 32%.
На настроение влияет и источник новостей. Среди тех, кто смотрит телевизор, доля жизнерадостных выросла до 40% — на 4 пункта больше апрельского уровня. У людей, которые пользуются и телевизором, и интернетом одновременно, показатель составил 37%, но здесь произошло снижение на 4 пункта. А вот те, кто активно сидит в интернете, тревожатся чаще всех — 32% в этой группе. Правда, и здесь тревожность снизилась на 4 пункта по сравнению с весной.
Заметная разница есть и между городом и деревней. В селах жизнерадостных людей 39% — показатель не изменился, а тревожных стало 19% — на 2 пункта больше. В Москве и Петербурге ситуация другая: жизнерадостных там 26%, тоже без изменений, зато тревожных 30% — это самый высокий показатель среди всех населенных пунктов, хотя весной было еще выше, на 5 пунктов.
«Летний период приносит естественные изменения в повседневные практики россиян, что позитивно влияет на “эмоциональную оптику”. В июле наблюдается естественный переход от острой эмоциональной реакции к конструктивной адаптации к текущему социальному контексту.
Эмоциональная структура общества становится более сбалансированной и гармоничной: снижается число россиян на эмоциональных полюсах, а растет доля тех, кто проявляет эмоции более взвешенно или выражает их через активную вовлеченность в происходящее", — заключили аналитики.
Сколько россиян чувствуют себя уставшими.
Более ранний опрос ВЦИОМ показал, что более трети (37%) россиян ежедневно чувствуют усталость, а каждый четвертый (26%) — несколько раз в неделю. Главным источником усталости является нервная и ответственная работа (34%). На втором месте — стрессовые ситуации (32%), а на третьем — физически тяжелый труд (25%). У 17% россиян усталость связана с детьми и семьей. 16% россиян устали от дачи и огорода, 8% — от болезней (своих или другого человека). 6% россиян устали от учебы.
Самый популярный у россиян способ отдохнуть — сон и пассивный отдых. Так поступают более половины опрошенных, из них 24% предпочитают просто выспаться, а 21% — полежать дома или отдохнуть на диване. Еще 7% восстанавливаются с помощью ванны, душа, бани или массажа. На втором месте — прогулки и смена обстановки. Около 44% снимают усталость с помощью отдыха на природе, физической активности или поездок за город. Каждый десятый считает, что отдохнуть помогает спорт, а почти четверть выбирают прогулки на свежем воздухе. Треть россиян (34%) спасаются от усталости уединением — чтением, музыкой, фильмами, хобби.
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