Семейные фестивали «Лица» в Москве будут проходить до 5 сентября

В Москве продолжается серия семейных фестивалей «Лица», которая проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве». До 5 сентября в разных округах столицы для жителей и гостей города будут работать фестивальные площадки с бесплатной программой для детей и взрослых.
Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую творческие мастер-классы, спортивные активности, интерактивные игры, концерты и семейные конкурсы. Каждая площадка предлагает более 30 различных мероприятий, рассчитанных на посетителей разных возрастов.
Фестивали проходят в разных районах Москвы, благодаря чему жители могут выбрать наиболее удобную площадку. Помимо развлекательной программы, гостей ждут тематические зоны отдыха, творческие пространства, выступления артистов и интерактивные мероприятия для всей семьи.
Серия фестивалей стала частью масштабного городского проекта «Лето в Москве», который объединяет культурные, спортивные и образовательные события на открытых площадках столицы. В течение лета и до начала сентября москвичи и туристы смогут бесплатно посетить десятки мероприятий, посвященных семейному отдыху, творчеству и активному досугу.
(фото на главной Денис Шамсутдинов).