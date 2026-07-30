Обнаружены возможные аномалии в структуре тяжелых частиц-боттомониев

Эти короткоживущие частицы давно привлекают внимание физиков тем, что их поведение и структуру можно описать при помощи относительно простых теорий, которые можно достаточно просто проверить при помощи экспериментальных данных. В процессе проверки этих теорий российские ученые натолкнулись на аномалию, возникавшую во время так называемых адронных переходов, в рамках которых боттомоний испускает пару из легких частиц-мезонов и переходит в состояние с меньшей энергией.