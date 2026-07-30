Оскорбления в группе «Урюпинские девчата» дорого обошлись жительнице города

Однако Светлана обратилась с иском ещё и в горсуд, где рассказала, что из-за этих высказываний ей пришлось оправдываться перед своей семьёй, в том числе, пожилым отцом и несовершеннолетними детьми. Мало того, её вызывали для дачи пояснений в прокуратуру. Из-за стресса у неё появились проблемы со здоровьем.