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Оскорбления в группе «Урюпинские девчата» дорого обошлись жительнице города

Истица требовала 55 тысяч рублей, но суд снизил сумму.

Урюпинский городской суд обязал местную жительницу Викторию В. выплатить компенсацию морального вреда за оскорбления в социальной сети. Истица требовала 55 тысяч рублей, но суд снизил сумму.

Конфликт произошёл в сентябре 2025 года. Ответчик грубо высказалась в группе «Урюпинские девчата» в социальной сети «ВКонтакте» в адрес Светланы Х. Факт был зафиксирован, мировой суд признал Викторию виновной и оштрафовал на пять тысяч рублей.

Однако Светлана обратилась с иском ещё и в горсуд, где рассказала, что из-за этих высказываний ей пришлось оправдываться перед своей семьёй, в том числе, пожилым отцом и несовершеннолетними детьми. Мало того, её вызывали для дачи пояснений в прокуратуру. Из-за стресса у неё появились проблемы со здоровьем.

Ответчик заявила, что истец сама спровоцировала конфликт. И попросила снизить сумму компенсации. В результате с Виктории В. взыскали в пользу Светланы Х. три тысячи рублей компенсации морального вреда и такую же сумму судебных и почтовых расходов.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, за что пенсионерка разбила бутылку о лицо молодой волгоградки.