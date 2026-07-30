Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что»

В рабочей командировке в Бресте президент Беларуси Александр Лукашенко сказал найти пути, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
— И это в ближайшее время. Закончатся эти дни горячие — вы мне доложите, — поручил лидер республики главе Администрации президента Дмитрию Крутому.
Белорусский президент сказал, что защита собственных производителей — важная тема, в том числе и в секторе легкой промышленности. При этом Лукашенко рассказал, что ему вместо телевизора как-то предложили «черт знает что!».
— Попросил купить телевизор, предлагают какой-то черт знает что… американский. Я говорю, ребята, у нас «Горизонт» есть", — заявил лидер страны.
Лукашенко заметил, что у него на столе компьютер с буквой «Н», который отлично работает. И что еще ранее он заменил «яблоко на это».
— Надо их (отечественных производителей. — Ред.) поддерживать насколько это возможно, — отметил глава Беларуси.
И тут же указал на то, что промышленность несколько недорабатывает, анонсируя «посмотреть» после уборочной кампании.
— Промышленность должна шевелиться, — потребовал белорусский президент.
И резюмируя, заявил, что в целом в отрасли работают неплохо, однако есть «семь-восемь предприятий, с работой которых мириться не можем».
Кстати, напомним, что 31 декабря 2025 года Александр Лукашенко дал старт роботизированному производству телевизоров с ИИ, посещая «Горизонт». А еще главе государства показывали белорусский прозрачный телевизор «послезавтрашнего времени».
Еще Александр Лукашенко сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают.