В Новосибирске к сентябрю завершат ремонт театра «Глобус»

Капитальный ремонт театра «Глобус» в Новосибирске планируют завершить до 1 сентября, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Семья».
Ремонт стартовал в 2025 году, в прошлом году в части учреждения завершили работы по отоплению, вентиляции, электромонтажу и системам связи, а в 2026-м аналогичные работы продолжаются в других помещениях театра. В театре уже обновили помещения фойе и санитарные комнаты, также там установят подъемник для маломобильных гостей, заменят гардеробное оборудование, системы отопления, установят двери для звукоизоляции большого зала и новую мебель в буфетах.
Отметим, театр «Глобус» является значимым общественным пространством, которое посещают жители и гости города. Ранее с ходом ремонта ознакомились министр культуры региона Юрий Зимняков, депутат законодательного собрания области Андрей Хрипко, а также депутаты городского совета Сергей Бондаренко и Александр Быковский. Участники выездного совещания сошлись во мнении, что обновленные пространства театра не только повысят уровень комфорта для посетителей, но и придадут учреждению современный облик, соответствующий высоким стандартам учреждений культуры, которые включены в национальные проекты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.