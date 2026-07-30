Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске к сентябрю завершат ремонт театра «Глобус»

Его обновленные пространства повысят уровень комфорта для гостей и придадут учреждению современный облик.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт театра «Глобус» в Новосибирске планируют завершить до 1 сентября, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Семья».

Ремонт стартовал в 2025 году, в прошлом году в части учреждения завершили работы по отоплению, вентиляции, электромонтажу и системам связи, а в 2026-м аналогичные работы продолжаются в других помещениях театра. В театре уже обновили помещения фойе и санитарные комнаты, также там установят подъемник для маломобильных гостей, заменят гардеробное оборудование, системы отопления, установят двери для звукоизоляции большого зала и новую мебель в буфетах.

Отметим, театр «Глобус» является значимым общественным пространством, которое посещают жители и гости города. Ранее с ходом ремонта ознакомились министр культуры региона Юрий Зимняков, депутат законодательного собрания области Андрей Хрипко, а также депутаты городского совета Сергей Бондаренко и Александр Быковский. Участники выездного совещания сошлись во мнении, что обновленные пространства театра не только повысят уровень комфорта для посетителей, но и придадут учреждению современный облик, соответствующий высоким стандартам учреждений культуры, которые включены в национальные проекты.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.