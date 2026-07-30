В Новосибирске к сентябрю завершат ремонт театра «Глобус»

Ремонт стартовал в 2025 году, в прошлом году в части учреждения завершили работы по отоплению, вентиляции, электромонтажу и системам связи, а в 2026-м аналогичные работы продолжаются в других помещениях театра. В театре уже обновили помещения фойе и санитарные комнаты, также там установят подъемник для маломобильных гостей, заменят гардеробное оборудование, системы отопления, установят двери для звукоизоляции большого зала и новую мебель в буфетах.