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Медведев поблагодарил активистов МГЕР за сохранение памяти о героях ВОВ

Медведев поблагодарил МГЕР за сохранение памяти о героях Великой Отечественной.

Источник: © РИА Новости

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».

«Хочу всех поблагодарить за поисковую работу, работу по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны, вообще о наших воинах, о нашем желании показать собственную позицию в противостоянии с тем курсом, который проводится в отношении нашей страны, западными странами», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что курс западных стран связан с принижением заслуг российского народа и фальсификацией истории России.

«Это часть большой идеологической темы, поэтому вот то, что совместными усилиями Молодой гвардии и “Волонтерской Роты” здесь, на Ржевской земле, с 2020 года были подняты и с почестями захоронены останки более 450 бойцов Красной Армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Это, конечно, очень большой труд и очень славная деятельность. Еще раз спасибо за это», — заключил Медведев.

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