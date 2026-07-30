Администрация ищет подрядчика для вывоза снега с улиц Калининграда

Прошлой зимой снег пролежал на территории региона с конца декабря почти до начала весны. Покров начал таять только в последних числах февраля, когда воздух впервые за долгое время прогрелся до 0 и выше. На уборку улиц от снега выходили более 550 рабочих, а на дороги ежедневно высыпали сотни тонн соли. К очистке снега также подключали сторонние организации.