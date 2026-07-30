Администрация ищет подрядчика для вывоза снега с улиц Калининграда. На эти цели выделили почти три миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Услугу будут оказывать в моменты пиковых снегопадов. Победителю торгов предстоит предоставлять в аренду до десяти грузовых самосвалов с водителями.
Обычно располагают такими ресурсами дорожные или строительные предприятия, которые зимой всё равно простаивают, поэтому ситуация обоюдовыгодная: мы даём им возможность заработать до 3500 рублей в час, а они помогают городу как можно скорее справляться со снежными завалами, — рассказали в администрации.
Грузоподъёмность машин должна составлять до 30 тонн. Объём кузова — не менее 20 кубических метров.
Подрядчика определят 6 августа. Поставлять машины нужно по заявке МБУ «Чистота».
Прошлой зимой снег пролежал на территории региона с конца декабря почти до начала весны. Покров начал таять только в последних числах февраля, когда воздух впервые за долгое время прогрелся до 0 и выше. На уборку улиц от снега выходили более 550 рабочих, а на дороги ежедневно высыпали сотни тонн соли. К очистке снега также подключали сторонние организации.