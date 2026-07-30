Организация свадеб в Перми подорожала более чем на 20%

По состоянию на 2026 год средняя стоимость свадьбы в массовом сегменте в Перми составляет 700 тыс. руб., в премиальном сегменте она начинается от 2 млн руб. Об этом сообщает «РБК Пермь». В целом организация свадебного торжества в краевой столице выросла в цене на 20−30% за год.