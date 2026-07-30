«Воронежэнерго» напоминает о правилах безопасного размещения линий связи

Сегодня большинство пользователей знают о рисках интернет-мошенничества. Однако существует и другая опасность, связанная с интернетом. Незаконно размещенный на линиях электропередачи интернет-кабель может представлять реальную угрозу жизни и здоровью людей.
С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» в ходе инвентаризации обследовали более 750 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, проверяя наличие незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). По итогам работы выявлены нелегально размещенные линии связи более чем на 10 тыс. опор. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Бутурлиновском, Новоусманском, Рамонском, Семилукском и Хохольском районах.
По каждому выявленному случаю оформлены соответствующие акты, а интернет-провайдерам направлены требования привести размещение ВОЛС в соответствие с действующим законодательством. Если оператор связи не принимает необходимых мер, энергокомпания вправе демонтировать незаконно размещенное оборудование в установленном порядке с последующим взысканием понесенных расходов.
Энергетики подчеркивают, что несанкционированный подвес кабеля создает дополнительную нагрузку на линии электропередачи. Это может стать причиной технологических нарушений, осложнить проведение ремонтных работ и негативно сказаться на надежности электроснабжения жителей населенных пунктов.
Не менее важно и то, что самовольный монтаж оборудования представляет серьезную опасность для самих работников, выполняющих такие работы без необходимого допуска. Ежегодно фиксируются трагические случаи, связанные с несанкционированным проведением монтажных работ на объектах электросетевого комплекса.
Филиал «Воронежэнерго» призывает операторов связи соблюдать требования законодательства при размещении оборудования. Для легального и безопасного подвеса ВОЛС необходимо заключить договор, получить технические условия и пройти обязательный инструктаж по охране труда. Подать заявку на размещение объектов связи можно на сайте АО «Россети Цифра».
При выборе интернет-провайдера энергетики рекомендуют убедиться, что у компании заключен договор с электросетевой организацией на размещение кабельных линий. Это является гарантией надежной и безопасной работы как сетей связи, так и электросетевой инфраструктуры. Сообщить о фактах самовольного размещения оборудования на энергообъектах можно по телефону горячей линии энергетиков 8−800−220−0−220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или по короткому номеру 220 (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.