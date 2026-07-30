«Воронежэнерго» напоминает о правилах безопасного размещения линий связи

При выборе интернет-провайдера энергетики рекомендуют убедиться, что у компании заключен договор с электросетевой организацией на размещение кабельных линий. Это является гарантией надежной и безопасной работы как сетей связи, так и электросетевой инфраструктуры. Сообщить о фактах самовольного размещения оборудования на энергообъектах можно по телефону горячей линии энергетиков 8−800−220−0−220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или по короткому номеру 220 (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.