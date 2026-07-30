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Воронежский стадион стал лучшим в первом туре РПЛ по заполняемости

Встречу «Факела» с махачкалинским «Динамо» посетили 9 289 зрителей.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский стадион «Факел» стал лучшим в первом туре РПЛ по заполняемости. Арену на игре «огнеопасных» с махачкалинским «Динамо» посетили 9 289 зрителей (92 процента от вместимости).

В ТОП-3 стадионов по заполняемости также вошли домашние арены московского «Динамо» (матч с самарскими «Крыльями Советов», 15 335 зрителей или 61%) и «Спартака» (матч со столичной «Родиной», 23 601 зритель или 59%).

Теперь 2 августа во втором туре РПЛ «огнеопасные» сыграют в Краснодаре с местным одноименным клубом. Матч начнется в 18:15.

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