1032 нелегальных иностранца выдворили за полгода из Нижегородской области

За первое полугодие 2026 года в регионе зафиксировано 5817 нарушений миграционного законодательства. Такие данные предоставила пресс‑служба Главного управления МВД по Нижегородской области.
В ходе стартового этапа профилактической операции «Нелегал 2026» правоохранители выявили 1120 случаев несоблюдения правил, касающихся въезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан. Параллельно с этим из региона принудительно выдворили 1032 человека, находившихся на территории страны нелегально.
Ранее иностранца с наркоплантацией в квартире задержали в Городце.