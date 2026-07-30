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1032 нелегальных иностранца выдворили за полгода из Нижегородской области

В регионе зафиксировано 5817 нарушений миграционного законодательства.

За первое полугодие 2026 года в регионе зафиксировано 5817 нарушений миграционного законодательства. Такие данные предоставила пресс‑служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

В ходе стартового этапа профилактической операции «Нелегал 2026» правоохранители выявили 1120 случаев несоблюдения правил, касающихся въезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан. Параллельно с этим из региона принудительно выдворили 1032 человека, находившихся на территории страны нелегально.

Ранее иностранца с наркоплантацией в квартире задержали в Городце.