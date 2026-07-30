В Волгограде улицу Коммунистическую расширят до четырех полос

В Волгограде участок улицы Коммунистической сделают четырехполосным. Мэрия сообщает о скорой реорганизации дорожного движения в районе Дома печати и Царицынского пассажа. Сейчас часть улицы здесь занимает муниципальная штрафстоянка, на которую эвакуаторы свозят неправильно припаркованный транспорт. Здесь решили увеличить пропускную способность дороги.
— Подрядчик уже приступил к отсыпке щебеночного основания для расширения проезжей части, — рассказали в администрации Волгограда. По проекту, 4 полосы будет напротив домов № 18 и № 22 на Коммунистической.
Пока на Коммунистической творится настоящий хаос, особенно в районе вокзала. Люди с чемоданами идут по земляным насыпям, таксисты подбирают пассажиров прямо посреди дороги, а пешеходы из-за неработающих светофоров перебегают улицу на свой страх и риск. Как сообщает мэрия, в будущем зону для посадки и высадки пассажиров обустроят у входа в железнодорожный вокзал.
На Коммунистической также модернизируют светофорные объекты, убрав кабель под землю, территорию вдоль дороги благоустроят.