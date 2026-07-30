В Волгограде улицу Коммунистическую расширят до четырех полос

Пока на Коммунистической творится настоящий хаос, особенно в районе вокзала. Люди с чемоданами идут по земляным насыпям, таксисты подбирают пассажиров прямо посреди дороги, а пешеходы из-за неработающих светофоров перебегают улицу на свой страх и риск. Как сообщает мэрия, в будущем зону для посадки и высадки пассажиров обустроят у входа в железнодорожный вокзал.