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В Волгограде улицу Коммунистическую расширят до четырех полос

Работы идут на участке напротив Дома печати.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде участок улицы Коммунистической сделают четырехполосным. Мэрия сообщает о скорой реорганизации дорожного движения в районе Дома печати и Царицынского пассажа. Сейчас часть улицы здесь занимает муниципальная штрафстоянка, на которую эвакуаторы свозят неправильно припаркованный транспорт. Здесь решили увеличить пропускную способность дороги.

— Подрядчик уже приступил к отсыпке щебеночного основания для расширения проезжей части, — рассказали в администрации Волгограда. По проекту, 4 полосы будет напротив домов № 18 и № 22 на Коммунистической.

Пока на Коммунистической творится настоящий хаос, особенно в районе вокзала. Люди с чемоданами идут по земляным насыпям, таксисты подбирают пассажиров прямо посреди дороги, а пешеходы из-за неработающих светофоров перебегают улицу на свой страх и риск. Как сообщает мэрия, в будущем зону для посадки и высадки пассажиров обустроят у входа в железнодорожный вокзал.

На Коммунистической также модернизируют светофорные объекты, убрав кабель под землю, территорию вдоль дороги благоустроят.