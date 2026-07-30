Видео больше смотрят в рабочие часы, соцсети активнее с полуночи — big data T2

«Основной посыл, который я доношу рынку, — теперь среднего пользователя не существует. Вместо того, чтобы анализировать каждый вид контента по отдельности, мы смотрим на совместимость категорий, то есть на единовременное пользование. Дневной интернет — универсальная точка контакта. Среди всех сфер потребления более 50% активности происходит именно днем: общение, просмотр видео, платежи, карты. Время пользователя ограничено, и борьба за внимание усиливается — теперь у бизнеса есть всего несколько секунд для того, чтобы пробиться сквозь информационный шум. Наши инструменты big data ежедневно помогают достичь компаниям своих целей и “выловить” пользователя в наиболее подходящие время и место», — отметила коммерческий директор Т2 AdTech Татьяна Долдо.