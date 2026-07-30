Ретроэлектричка отправится в Дзержинск и Моховые Горы

«Во время экскурсии туристы познакомятся с историей и современным этапом развития Горьковской железной дороги, интересными фактами об электропоездах, в том числе “Красной птице”, а также послушают увлекательный рассказ о различных объектах, встречающихся на пути между двумя городами», — говорится в сообщении.