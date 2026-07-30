Ретроэлектричка отправится в Дзержинск и Моховые Горы

Ретроэлектричка «Красная птица» совершит экскурсионные рейсы по маршрутам Нижний Новгород — Дзержинск и Нижний Новгород — Моховые Горы в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
Из столицы Приволжья состав отправится 4 и 5 августа в 18:22, а прибудет в Дзержинск в 18:57. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:31. Время возвращения в Нижний Новгород — 20:01.
«Во время экскурсии туристы познакомятся с историей и современным этапом развития Горьковской железной дороги, интересными фактами об электропоездах, в том числе “Красной птице”, а также послушают увлекательный рассказ о различных объектах, встречающихся на пути между двумя городами», — говорится в сообщении.
На станцию Моховые Горы состав отправится из столицы Приволжья 8 августа в 15:22 и проследует без остановок. На вокзал Нижнего Новгорода электричка вернется в 17:08.
Пассажирам данного рейса предложат конкурсы на знание культуры времен СССР, концертную программу из стихов и песен советских поэтов и музыкантов, а также интерактивную развлекательную программу от аниматоров в костюмах героев любимых мультфильмов.
«Во время путешествия пассажиры смогут проникнуться атмосферой советского прошлого благодаря четырём тематически оформленным вагонам — “Назад в СССР”, “Ну, погоди!”, “Любовь и голуби” и “Высоцкий”. Помимо аутентичного визуального оформления в них размещены подлинные предметы советской эпохи», — отметили в пресс-службе ГЖД.
Напомним, что презентация ретроэлектрички «Красная птица» состоялась в начале июня.