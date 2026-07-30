Нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате России в Екатеринбурге

Нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике, который прошёл с 23 по 26 июля 2026 года на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Спортсмены — воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва № 1 — стали серебряными и бронзовыми призёрами соревнований, в которых участвовали около 800 атлетов из 70 регионов страны.
Как отметили в городском департаменте физической культуры и спорта, на арену вышли сильнейшие спортсмены страны, и нижегородцы показали отличные результаты.
В беге на длинные дистанции Сергей Шаров завоевал сразу две награды: серебро на 10 000 метров (29:12.21) и бронзу на 5 000 метров (13:51.52).
В женских спринтерских дисциплинах Виктория Максимова также показала высокие результаты: серебро на 100 метров (11.37) и бронза на 200 метров (22.92).
В эстафете 4×100 метров нижегородская команда в составе Виктории Максимовой, Карины Деминой, Ульяны Баженовой и ещё одной спортсменки заняла второе место с результатом 43.84.
В барьерном беге блеснул Даниил Шубин, завоевав серебро на дистанции 110 метров с барьерами (11.68).
В соревнованиях по метанию нижегородцы также взяли «бронзу»: Евгений Коротовский стал третьим в метании молота с результатом 72.41 метра.
В департаменте спорта поздравили атлетов и их наставников с успешным выступлением. «Выходить на арену с лучшими спортсменами страны и показывать такие секунды — это настоящее мастерство. Поздравляем команду с блестящим медальным уловом! Желаем не сбавлять обороты, прогрессировать и готовиться к новым громким победам», — подчеркнули специалисты.
Ранее сообщалось, что нижегородские спортсмены завоевали пять медалей на Кубке России по лёгкой атлетике.