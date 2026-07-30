Нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате России в Екатеринбурге

В департаменте спорта поздравили атлетов и их наставников с успешным выступлением. «Выходить на арену с лучшими спортсменами страны и показывать такие секунды — это настоящее мастерство. Поздравляем команду с блестящим медальным уловом! Желаем не сбавлять обороты, прогрессировать и готовиться к новым громким победам», — подчеркнули специалисты.