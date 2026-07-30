Обезвреживает токсины и синтезирует белки: воронежские врачи напомнили о функциях печени

Как отмечают специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, это самый надежный и эффективный метод профилактики вирусного гепатита B. Вакцинация входит в Национальный календарь профилактических прививок и проводится в первые часы жизни ребенка. Если вы не были привиты в детстве или не уверены в своем прививочном статусе, это необходимо исправить. Вакцинация против гепатита B одновременно защищает и от гепатита D. На сегодняшний день эффективной вакцины от гепатита C не существует, что делает профилактику других видов поражения печени еще более актуальной.