От Андрея Рублева до нейросетей: представлен спецпроект об искусстве России

Отдельный блок материалов посвящен внедрению IT в искусство. В партнерстве с Hi-Tech Mail обсудили перспективы цифровизации сцены с экспертами фонда «Наука. Искусство. Технологии» и Музыкального театра им. Станиславского. Новости Mail поговорили с бывшим директором ГМИИ им. Пушкина Елизаветой Лихачевой о доступности культуры в регионах, а Леди Mail исследовали тесную взаимосвязь моды и живописи на полотнах русских художников XVIII века и до наших дней.