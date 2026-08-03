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От Андрея Рублева до нейросетей: представлен спецпроект об искусстве России

В год 250-летия Большого театра и 170-летия Третьяковки ВФокусе Mail запустил спецпроект «Искусство России» — 14 эксклюзивных интервью с теми, кто формирует культурный код страны: от ректора Академии балета Николая Цискаридзе до режиссера Егора Кончаловского.

В год юбилеев Государственного академического Большого театра и Третьяковской галереи редакция ВФокусе Mail запустила масштабный спецпроект, посвященный переосмыслению классического искусства в современном контексте.

Героями проекта стали не просто звезды, а люди, формирующие инфраструктуру культуры: ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, ведущие научные сотрудники Третьяковской галереи, премьер Большого Игорь Цвирко, руководитель легендарной «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович и режиссер Егор Кончаловский.

Отдельный блок материалов посвящен внедрению IT в искусство. В партнерстве с Hi-Tech Mail обсудили перспективы цифровизации сцены с экспертами фонда «Наука. Искусство. Технологии» и Музыкального театра им. Станиславского. Новости Mail поговорили с бывшим директором ГМИИ им. Пушкина Елизаветой Лихачевой о доступности культуры в регионах, а Леди Mail исследовали тесную взаимосвязь моды и живописи на полотнах русских художников XVIII века и до наших дней.

14 эксклюзивных интервью уже доступны в спецпроекте «Искусство России»: от Рублева до нейросетей на ВФокусе Mail.