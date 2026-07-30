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Янтарь, вышитые солнца и сияющие кольчуги: модельер из Калининграда представила коллекцию, вдохновлённую Древней Русью

Выставка Светланы Гнатуш проходит в Музее Мирового Океана.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде открылась выставка женских костюмов с янтарём, вдохновлённых эстетикой Древней Руси. Работы калининградского художника-модельера Светланы Гнатуш можно увидеть в Музее Мирового океана. Фотограф Наталья Фомина поделилась с «Клопс» уникальными снимками из каталога костюмов.

Первая выставка Светланы Гнатуш в Музее Мирового океана состоялась 30 лет назад. Теперь она вновь представила там своё творчество — уже как подарок к юбилею региона.

Название коллекции «Златая Русь»0+ отсылает к Есенину. В коллекции представлены 13 образов, каждый из которых — самостоятельное произведение искусства.

В моделях нашли себе место аллюзии к древнерусскому костюму — даже золотые маковки богатырских шлемов и сияющие кольчуги. Одни вызывают в памяти Царевну Лебедь, другие отсылают к душегреям, узорным сарафанам и кокошникам разных форм.

Однако, подчёркивают авторы каталога, ни одна из моделей не повторяет народные костюмы точь-в-точь. Светлана Гнатуш собирала образы из разных деталей, тщательно прорабатывая каждую.

Особого внимания заслуживает вышивка — фирменный приём автора. Главный её мотив — солнце. Золотое узорочье костюмов перекликается с традициями русского старинного шитья, которым славятся народные мастерицы.

«Русская народная вышивка ярко отражает духовную жизнь, художественную культуру, — считает дизайнер. — В ней заключена эстетическая и историческая ценность, богатейшее национальное наследие».

Организаторы выставки подчёркивают: несмотря на обилие исторических аллюзий, модели не выглядят архаично. «Они наполнены современными авторскими решениями, вдохновлёнными поэзией русского костюма», — говорится в альбоме.

Важную роль в коллекции играет балтийский янтарь, с которым Светлана Гнатуш работает много лет. Он органично сочетается с традиционными материалами — например, шёлком и льном.

О своём обращении к этому камню художница говорит так: «Ещё в древних русских костюмах женщины украшали свои наряды янтарными нитями — такие бусы передавались из поколения в поколение и бережно хранились. Янтарь мне близок своей богатейшей солнечно-медовой гаммой, формами, рождёнными природой, теплотой прикосновения».

Вдохновением для модельера послужили не только старинные костюмы, но и поэзия Александра Пушкина, полотна Николая Рериха, музыка Игоря Стравинского и танцы «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

«Для меня стихи Пушкина созвучны калининградским пейзажам — я всей душой чувствую эту связь. Хочется подарить эти волшебно-сказочные образы нашим соотечественникам, особенно молодёжи, чтобы и они, как и я, полюбили великую русскую культуру, дарованную нам Богом», — считает художница.

Открытие выставки состоялось в «Пакгаузе» в среду, 29 июля. Присутствовали почётные гости из правительства, члены Союза дизайнеров, фотографы и художники.

«Всё, что здесь представлено, — это наша история. Историю пишет культура. Наша калининградская культура. Время идёт, мы меняемся, но жизнь продолжается, потому что остаётся богатейший культурный след», — сказала руководитель Калининградского регионального общественного фонда культуры Нина Перетяка во вступительной речи.

Познакомиться с экспозицией можно будет до 8 ноября.

Светлана Алексеевна Гнатуш — художник-модельер, член Творческого Союза художников России и Союза дизайнеров России. С 1993 года живет и работает в Калининграде, имеет звание «Русский кутюрье», награждена почетным знаком «За заслуги в развитии дизайна».

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