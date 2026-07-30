Янтарь, вышитые солнца и сияющие кольчуги: модельер из Калининграда представила коллекцию, вдохновлённую Древней Русью

О своём обращении к этому камню художница говорит так: «Ещё в древних русских костюмах женщины украшали свои наряды янтарными нитями — такие бусы передавались из поколения в поколение и бережно хранились. Янтарь мне близок своей богатейшей солнечно-медовой гаммой, формами, рождёнными природой, теплотой прикосновения».