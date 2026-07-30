Московская «Культреставрация» обновит здание бывшего суда в Курске за 500 млн

Историческое трехэтажное здание площадью 3,1 тыс. кв. м входит в архитектурный ансамбль «Курский детинец». Во второй половине XIX века, после судебной реформы Александра II, здесь разместился Курский окружной суд. Его открыли в 1867 году. Перестройкой здания руководил губернский архитектор Еремеев. Суд располагался здесь до 1917 года. В годы Великой Отечественной войны здание было повреждено, а сохранившуюся кирпичную коробку в начале 1950-х восстановили для нужд Курского электроаппаратного завода, разместив в ней ремонтный цех. До этого предприятие являлось собственником объекта.