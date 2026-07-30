Здание с музеем академика Харитона в Сарове внесли в реестр ОКН

Евгений Аркадьевич Негин (1921 — 1998) — конструктор ядерных зарядов, генерал-лейтенант, инженер авиации, академик АН СССР. С 1949 года работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), начиная с должности младшего научного сотрудника. В 1959 — 1991 годах был главным конструктором ядерных зарядов, в 1966 — 1978 годах одновременно занимал должность первого заместителя научного руководителя института. В 1978 — 1987 годах был директором и главным конструктором ядерного центра, с 1988 по 1998 год — советником директора РФЯЦ-ВНИИЭФ.