Марсоход NASA обнаружил поле с похожей на гигантские соты структурой

Ранее в Московском планетарии объяснили природу яркого окраса планеты Марс. По словам специалистов, цвет его поверхности обусловлен оксидом железа — того, что в быту называют ржавчиной. На Земле, согласно публикации, железо уходит вглубь коры, а на соседней планете оно на поверхности и вступило в реакцию с кислородом и водой.