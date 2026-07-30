Марсоход NASA обнаружил поле с похожей на гигантские соты структурой

Марсоход NASA Curiosity («Кьюриосити») обнаружил необычную фактуру во время исследования марсианской долины Валле-Гранде. На снимках видны сотовидные текстуры, называемые полигональными трещинами, сообщает издание Phys.org.
Во время миссии ученые уже несколько раз обнаруживали участки таких геометрических форм, но ничего подобного по масштабу раньше не встречалось.
Марсоходу удалось сделать панорамный снимок, на котором видны многоугольные трещины, простирающиеся во всех направлениях. Размер каждой из них около 4−8 см, формы огибают даже склоны расположенного неподалеку шестиметрового холма Мирафлорес, вершина которого покрыта толстым слоем песка.
Некоторые из ранее обнаруженных многоугольников, согласно публикации, явно образовались в результате трещин в грязи. Однако их сотовую текстуру могут формировать и другие процессы, включая циклы повышения и понижения температуры или сжатие, выдавливавшее воду из осадочных пород при захоронении поверхности.
По словам научного руководителя проекта Эшвина Васавады из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, «это море многоугольников просто захватило дух». «Мы тщательно измерили их форму и химический состав и надеемся, что данные содержат подсказки о том, как образовались эти образования», — сообщил он.
Другие находки во время миссии.
Марсоход Curiosity совершил посадку на Марс 14 лет назад, 5 августа 2012 года. За это время на поверхности планеты с его помощью удалось обнаружить кристаллы серы, блестящие метеориты и другие интересные геологические объекты.
Также были получены уникальные сведения о древней марсианской среде — в ней имелись вода, химический состав и питательные вещества, необходимые для поддержания микробной жизни. Миллиарды лет назад озера и ручьи покрывали нижние предгорья пятикилометровой горы Шарп.\
\
Ученые смогли убедиться в том, что древний Марс обладал необходимыми химическими свойствами для поддержания жизни. Они обнаружили химические остатки водной истории Марса, включая углеродсодержащие молекулы, которые предположительно являются предшественниками РНК и ДНК — двух нуклеиновых кислот, несущих генетическую информацию.
Почему Марс красный.
Ранее в Московском планетарии объяснили природу яркого окраса планеты Марс. По словам специалистов, цвет его поверхности обусловлен оксидом железа — того, что в быту называют ржавчиной. На Земле, согласно публикации, железо уходит вглубь коры, а на соседней планете оно на поверхности и вступило в реакцию с кислородом и водой.
Причем «заржаветь» Марс мог еще в то время, когда на планете были водоемы, поскольку возникает соединение в водной среде.
Читайте РБК Life в «Максе».