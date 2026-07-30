Нижегородская область приняла белорусских журналистов накануне Съезда малых городов

Затем гостей прокатили на единственном в стране фуникулере, который курсирует вдоль кремлевских стен, а следом журналистов ждала встреча с индустриальной археологией — знаменитыми пакгаузами. Эти ажурные конструкции, сохранившиеся со Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года, были случайно обнаружены при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сегодня это модное общественное пространство, где история дышит в унисон с современностью.