Нижегородская область приняла белорусских журналистов накануне Съезда малых городов

В преддверии V Съезда малых городов Гродненской и Нижегородской областей, который пройдет с 12 по 15 августа в Дивеевском округе, Нижегородская область распахнула свои двери для представителей средств массовой информации двух стран.
С 27 по 29 июля состоялся масштабный пресс-тур, маршрут которого был выстроен не только по туристическим тропам, но и по точкам экономического и культурного роста. Журналистам показали предприятия и объекты, которые станут ключевыми площадками деловой программы предстоящего форума, чтобы они могли своими глазами увидеть, чем живут малые города региона и как выстраивается межрегиональное сотрудничество.
День первый: Нижний Новгород — перезагрузка легенд.
Первая точка маршрута задала высокую планку всему путешествию. Организаторы решили показать гостям обновленный облик столицы Приволжья. Журналистов ждал уникальный маршрут, который заставил даже бывалых нижегородцев взглянуть на город по-новому.
Экскурсия началась с подъема на колокольню Спасо-Преображенского собора, высота которой составляет 51,5 метра, а сверху открывается вид на захватывающую дух панораму исторического центра. Это место стало идеальным началом для знакомства.
Затем гостей прокатили на единственном в стране фуникулере, который курсирует вдоль кремлевских стен, а следом журналистов ждала встреча с индустриальной археологией — знаменитыми пакгаузами. Эти ажурные конструкции, сохранившиеся со Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года, были случайно обнаружены при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сегодня это модное общественное пространство, где история дышит в унисон с современностью.
Кульминацией первого дня стало посещение Стрелки — места слияния Оки и Волги.
День второй: Арзамас — гуси, станки и виртуальная реальность.
Второй день пресс-тура полностью переместил фокус внимания в Арзамас — город с богатейшей историей, который по праву называют «городом 33 церквей». Однако для гостей из Беларуси главным открытием стал не только архитектурный ансамбль, но и местный символ — гусь.
Организаторы подготовили настоящий квест по «гусиным» местам. Журналисты искали деревянных, кирпичных, «гусей в лаптях» и даже интерактивных. В местных кафе их ждала дегустация «гусебродов» — фирменного блюда, которое точно не попробуешь больше нигде.
Для гостей организаторы подготовили настоящий квест по «гусиным» местам. Фото: Михаил Гинин.
Но гастрономические и эстетические впечатления были лишь фоном для главного — демонстрации промышленного и образовательного потенциала. В рамках второго дня российские и белорусские журналисты посетили Арзамасский технический колледж.
Это учебное заведение стало настоящей кузницей кадров для промышленности. Конкурс сюда — 2,5 человека на место. Секрет популярности прост: студенты с первого курса проходят оплачиваемую практику за реальными станками, а ведут их опытные наставники с предприятий.
Логическим продолжением экскурсии стал Арзамасский литейно-механический завод «Старт». Здесь внедрена уникальная программа мотивации: студенты-сотрудники, сдавшие сессию на пятерки, получают премию до 50% от зарплаты за семестр.
Далее участники отправились в школу «Созвездие — Сузорье», которая открыла свои двери 1 сентября 2025 года. Это совместный проект Нижегородской области и Республики Беларусь, реализованный менее чем за два года.
Вместимость учреждения составляет 1500 учеников, но главное — не цифры, а наполнение. Гости побывали в классах с футуристическими названиями «Капелла», «Диона», «Феникс» и «Эниф», а самым ярким впечатлением стала собственная школьная обсерватория: астрономический класс с настоящим телескопом, благодаря чему школьники могут изучать звезды прямо на уроках — подобного нет больше нигде в регионе.
Кроме того, здесь оборудован инженерно-технологический профиль с робототехникой, музей боевой славы, пресс-центр для юных журналистов и актовый зал на 500 мест, который больше напоминает кинотеатр.
В завершение пресс-тура, после знакомства с Арзамасом, группа отправилась в Дивеево — место проведения предстоящего съезда, чтобы оценить готовность площадок к приему более 120 белорусских участников.
Важность сотрудничества: взгляд в будущее.
Пресс-тур, охвативший исторический центр, промышленные гиганты и инновационные учебные заведения, наглядно продемонстрировал, что сотрудничество Нижегородской области и Беларуси вышло за рамки протокольных встреч и перешло в практическую плоскость. Такие мероприятия, как съезды малых городов, создают уникальную среду, где крупный бизнес, местное самоуправление и простые жители находят общий язык для решения насущных проблем. Их инициаторами являются депутаты Нижегородской и Гродненской областей, а организаторы съезда — Законодательное Собрание Нижегородской области, Правительство региона и Дом Народного единства.
«Съезды малых городов — это модель, которую можно внедрять в любом регионе Союзного государства. Они помогают устанавливать крепкие деловые связи, но главное — эти встречи дают возможность общаться напрямую. Не в высоких кабинетах, а на местах, “на земле” формируются связи — деловые, культурные, дружеские. Укрепляя взаимодействие во всех сферах, наращивая сотрудничество, мы сможем преодолеть все трудности и добиться успешного развития наших регионов, наших народов и нашего общего Союзного государства», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Нынешний съезд пройдет под эгидой кадрового обеспечения в малых городах и сельской местности. Работа будет строиться по четырем секциям: от привлечения специалистов в АПК до роли молодежи в сохранении наследия. Обмен опытом в кадровой политике критически важен для сохранения молодежи на селе и в малых городах. Именно через такие контакты рождается народная дипломатия, которая делает союз России и Беларуси по-настоящему неразрывным и крепким.