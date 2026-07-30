«Сделано в России» для детей: как отечественные игрушки покоряют зарубежье

Смешного веселого Чебурашку из советского мультфильма полюбили дети и взрослые не только в России, но и в других странах мира. А сейчас к нему присоединяются Смешарики, Фиксики и другие отечественные персонажи. По мотивам этих и других историй выпускают различную продукцию. Как сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), наши товары для детей поставляют уже в более чем 60 стран мира.
Уверенно чувствовать себя на международных рынках и находить новых партнеров предпринимателям помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Рассказываем об этом подробнее.
На радость детям.
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров сообщила, что за 2025 год в России продали игрушек на 2,1 трлн рублей. Как и раньше, у ребят во всем мире особенно популярны персонажи мультфильмов. Анимационные сериалы «Маша и медведь», «Смешарики», «Фиксики» переведены на десятки языков, и за границей их очень любят. Поэтому спрос на лицензионные игрушки, наборы для творчества и развивающие игры под этими брендами растет и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке.
Один из примеров: конструкторы и робототехнические комплексы для детей, изготовленные российской компанией R: ED Robotics Education по мотивам популярных мультиков, сегодня экспортируют в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и Армению.
Познакомиться с зарубежными потребителями и бизнес-партнерами предпринимателям проще во время выставок и бизнес-миссий — с 2022 года в них приняли участие уже более 3700 отечественных компаний из разных сфер.
Продвижение под единым национальным брендом дает дополнительные возможности производителям игрушек для выхода на внешние рынки и увеличения продаж.
Подобрать подходящую выставку можно на цифровой платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД»), созданной по нацпроекту РЭЦ. В личном кабинете экспортеры получают нужные разрешительные документы, аналитическую информацию и доступ ко всем мерам поддержки по нацпроекту. Кроме того, на платформе доступны обучающие сервисы и консультации насчет любых сторон экспортной деятельности.
Нацпроект помогает производителям игрушек представить свою продукцию в 50 национальных онлайн-магазинах на 21 международном маркетплейсе. Перед этим бизнесу нужно получить сертификаты и лицензии на товар — в этом и многом другом им оказывают поддержку по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Сейчас на платформе уже зарегистрировано свыше 46 тыс. компаний — это представители как крупного, так и малого бизнеса. В Едином каталоге собрано более 690 услуг. А за все время работы экосистемы экспортерам оказали уже более 3 млн услуг.
Птица в цветах триколора.
Многие предприниматели уже оценили такой удобный инструмент продвижения, как программа «Сделано в России». Чтобы присоединиться к ней, достаточно пройти бесплатную сертификацию.
«В одиночку выходить на мировой рынок тяжело, и мы это прекрасно понимаем. Наша цель — помочь эту проблему решить. Знак “Сделано в России” ассоциируется с высоким качеством, экологичностью и безопасностью продукции, что особенно важно для детских товаров, — отметили в РЭЦ. — Продвижение под единым национальным брендом дает дополнительные возможности производителям игрушек для выхода на внешние рынки и увеличения продаж».
Сертификат программы, подтверждающий соответствие высоким стандартам качества, получили уже более 34 тыс. отечественных товаров и услуг. Его выдают по одному из направлений: «Надежность», «Качество», «Уникальность», «Экологичность» и «Органическое происхождение». На товары наносят логотип — птицу в цветах российского триколора, которую покупатели воспринимают как знак высокого качества.
Недавно в программе «Сделано в России» произошло еще одно важное изменение. Теперь она работает и внутри страны, объединив таким образом продвижение отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках. Это поможет производителям сначала получить поддержку дома, а затем уверенно предлагать свой товар потребителям за границей.
«“Сделано в России” начинается в России. Наш национальный бренд уже узнаваем за рубежом, но его сила формируется внутри страны. Именно здесь, на внутреннем рынке, рождается доверие к российским товарам. Мы должны сделать так, чтобы наш потребитель воспринимал продукцию отечественных производителей как синоним качества. Это и есть фундамент для глобального признания», — прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Деревянные игрушки на мировых просторах.
Производителям игрушек, стремящимся выйти на зарубежные рынки, нацпроект предлагает разные меры поддержки. К примеру, чтобы лучше продвигать товары на внешних рынках и маркетплейсах, сотрудники Краснокамской фабрики деревянной игрушки проходят специальное обучение в РЭЦ. Продукция фабрики есть почти в каждом детском саду нашей страны, а теперь она завоевывает и симпатии зарубежных потребителей.
«По нацпроекту “Международная кооперация и экспорт” предприятие работает в синергии с Центром поддержки экспорта Пермского края. Сотрудники фабрики проходят обучение по продвижению продукции на внешние рынки и работе с маркетплейсами, — такой отзыв в соцсетях разместил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Сейчас предприятие развивает онлайн-продажи, участвует в национальных и международных выставках, входит в программу развития промышленного туризма, экспортирует продукцию в Белоруссию и Казахстан».
«Сделано в России» начинается в России. Наш национальный бренд уже узнаваем за рубежом, но его сила формируется внутри страны.
А фабрика «Деревяшер» из Кузбасса выпускает развивающие деревянные игрушки по мотивам анимационных проектов «Синий трактор», «Мимимишки», «Три кота» и других мультфильмов. В 2023 году продукция фабрики победила в Национальной премии «Золотой медвежонок» как «Лучшая лицензионная игрушка России».
При поддержке нацпроекта компания смогла представить свои товары в странах Евразийского экономического союза, а теперь собирается выйти на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.
«Получение сертификата “Сделано в России” в категории “Надежность” — закономерный результат нашей работы: мы выстроили контроль качества на каждом этапе, используем проверенные временем технологии, сознательно выбираем экологичные материалы и стремимся к безотходности производств. Сегодня этот сертификат говорит и за нас, и за наших покупателей: мы работаем на результат, а они делают верный выбор в пользу безопасности своих детей», — сообщил директор фабрики «Деревяшер» Кирилл Сидоров.
Дети лепят и играют в самолете.
Производитель детских игровых, научных и спортивных площадок «Лебер» из Московской области экспортирует свою продукцию уже почти в два десятка стран. В Саудовской Аравии, к примеру, компания впервые в мире установила детскую научную площадку с интерактивными элементами внутри настоящего самолета «Боинг-777».
Предприятие участвует в программе «Сделано в России» и пользуется услугами РЭЦ на платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД»). Компания участвовала в фестивалях-ярмарках под брендом «Сделано в России», которые проходили в Монголии и ОАЭ, и расширила таким образом свою клиентскую базу. В 2025 году производитель получил заказы из шести новых стран: Катара, Омана, Кувейта, Египта, Сербии и Бразилии. Кроме того, появились официальные дилеры в Ливии, Бахрейне и Эфиопии.
«Мы активно работаем с РЭЦ с 2023 года и видим реальные результаты этой поддержки. Благодаря этой помощи смогли выйти на международные рынки через деловые миссии, выставки и отраслевые форумы. Особенно эффективным оказался формат бизнес-миссий: РЭЦ не только помогает сформировать пул релевантных партнеров и организовать встречи в целевом регионе, но и берет на себя всю логистику и инфраструктуру мероприятия. Это позволяет за короткий срок провести десятки ценных деловых встреч и получить глубокое понимание рынка», — рассказал директор по маркетингу Игорь Шаповалов.
Нашло свой путь к иностранным потребителям при поддержке нацпроекта и издательство «Планика» из Архангельской области, которое выпускает развивающие книги для детей под брендом «Дети лепят». Работать на экспорт компания начала с продаж через крупный маркетплейс. Появились покупатели в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Грузии, Узбекистане. А недавно наладили сотрудничество с Турцией.
«Твой бизнес только в твоих руках! Используй все возможности для роста, чтобы потом не искать оправдания. Если продукция уникальна, она обязательно найдет своего покупателя — важно лишь грамотно рассказать о ней, — поделилась мнением генеральный директор компании Анастасия Чухина. — В конце прошлого года наше предприятие получило сертификат “Сделано в России” по направлению “Надежность”. Этот логотип помогает выделиться среди аналогов и особенно важен для русскоязычных покупателей за рубежом, которые ценят отечественное качество и безопасность детских товаров».
А мы напоминаем, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает отечественным компаниям выходить на зарубежные рынки, особенно дружественных стран. Среди ключевых задач нацпроекта — формирование в странах-импортерах инфраструктуры, необходимой для успешной деятельности российских предприятий. Благодаря этому к 2030 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров из РФ должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.