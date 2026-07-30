«Сделано в России» для детей: как отечественные игрушки покоряют зарубежье

Смешного веселого Чебурашку из советского мультфильма полюбили дети и взрослые не только в России, но и в других странах мира. А сейчас к нему присоединяются Смешарики, Фиксики и другие отечественные персонажи. По мотивам этих и других историй выпускают различную продукцию. Как сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), наши товары для детей поставляют уже в более чем 60 стран мира.