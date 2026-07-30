Энергетический колледж с гарантией трудоустройства открылся в Нижнем Новгороде

Колледж будет тесно сотрудничать с энергетическим холдингом «Эн+». В учебное заведение уже вложили более 40 миллионов рублей на создание современных мастерских, лабораторий и закупку нового оборудования. Выпускников с гарантией устроят на работу после окончания учебы.