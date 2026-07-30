Энергетический колледж с гарантией трудоустройства открылся в Нижнем Новгороде

Техникум городского хозяйства и предпринимательства Нижнего Новгорода переименовали в Нижегородский энергетический колледж. На его базе работает первый в регионе образовательно-производственный кластер по направлению «Энергетика», рассказали в «Эн+ Тепло Волга».
Колледж будет тесно сотрудничать с энергетическим холдингом «Эн+». В учебное заведение уже вложили более 40 миллионов рублей на создание современных мастерских, лабораторий и закупку нового оборудования. Выпускников с гарантией устроят на работу после окончания учебы.
«Мы заинтересованы в притоке подготовленных молодых специалистов, которые смогут сразу включиться в работу на наших предприятиях», — отметил гендиректор директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.
Приемная кампания в Нижегородском энергетическом колледже уже идет и продлится до 15 августа.