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Энергетический колледж с гарантией трудоустройства открылся в Нижнем Новгороде

На базе заведения действует единственный в регионе образовательно-производственный кластер по направлению «Энергетика».

Источник: Живем в Нижнем

Техникум городского хозяйства и предпринимательства Нижнего Новгорода переименовали в Нижегородский энергетический колледж. На его базе работает первый в регионе образовательно-производственный кластер по направлению «Энергетика», рассказали в «Эн+ Тепло Волга».

Колледж будет тесно сотрудничать с энергетическим холдингом «Эн+». В учебное заведение уже вложили более 40 миллионов рублей на создание современных мастерских, лабораторий и закупку нового оборудования. Выпускников с гарантией устроят на работу после окончания учебы.

«Мы заинтересованы в притоке подготовленных молодых специалистов, которые смогут сразу включиться в работу на наших предприятиях», — отметил гендиректор директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Приемная кампания в Нижегородском энергетическом колледже уже идет и продлится до 15 августа.