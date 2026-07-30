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Фестиваль «Энергия РМК» — 2026. Куда сходить в Екатеринбурге 1 и 2 августа

Фестиваль «Энергия РМК» пройдёт 1 и 2 августа в Екатеринбурге в рамках празднования Дня города.

1 и 2 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Энергия РМК» (6+). В честь Дня города организаторы подготовили насыщенную спортивно-развлекательную программу. Хедлайнерами фестиваля станут Тимати, NILETTO, VONAMOUR и K-Maro. Сайт perm.aif.ru публикует подробную программу мероприятий фестиваля.

Главная сцена, 1 августа.

18:00 | Танцевальный чемпионат RCC.

19:00 | Праздничный концерт. Выступления хедлайнеров фестиваля — Тимати, NILETTO, VONAMOUR и K-Maro. Ведущими выступят рэпер ST и его супруга Ассоль Васильева.

Единоборства, 1 августа.

10:30−13:30 | Турнир по кикбоксингу среди любителей «Кубок Архангела Михаила».

15:00−19:00 | Турнир по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight & K1.

РМК Экстрим, 1 августа.

11:00−18:30 | Квест.

11:30−12:30 | Мастер-класс по ВМХ от Артёма Агаркова (тренинг-зона).

13:10−16:30 | Соревновательные заезды «Кубок РМК Экстрим».

14:30−15:30 | Мастер-класс по самокату от Влада Самокатчика (тренинг-зона).

15:00−18:00 | Мастер-классы по граффити.

16:30−17:20 | Автограф-сессия (на фотозоне): Максим Лаллав, Артём Агарков, Савва Востоков, Влад Самокатчик.

17:20−18:10 | Мастер-класс по скейту от Саввы Востокова и Максима Лаллава (зона «Улица»).

18:20−18:30 | Показательные выступления от топ-райдеров.

Падел РМК, 1 августа.

Корт № 1.

11:00−12:00, 15:00−16:00, 17:00−18:00 | Мастер-класс для детей. Тренировки бесплатные, необходима предварительная регистрация.

Баскетбол, 1 августа.

Корт № 1.

11:05−13:35 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группы А и В.

15:10−15:20 | Открытие международного турнира «Энергия РМК».

15:20−15:45 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Stella Pro» — «Partizan 3×3».

15:45−16:10 | Данк-шоу: Мирослав Елецкий против Кирилла Мирошниченко.

16:10−16:50 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «ABK B.B.» — «Lugang».

16:50−17:20 | Матч друзей.

17:20−17:40 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Bionord Pro» — «Partizan 3×3».

17:40−18:05 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Stella Pro» — «Santo Domingo».

18:05−18:15 | Активности для болельщиков и танцевальное выступление группы поддержки.

18:15−18:35 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «Kurchatov» — «Lugang».

18:35−19:00 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «3×3 Zagreb» — «Handsome MDMX».

Корт № 2.

11:10−12:10 | Турниры по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: ¼ финала.

12:10−13:30 | Турниры баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): ⅛ финала.

13:30−14:00 | Турниры по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: ½ финала.

15:00−15:40 | Турниры баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): ¼ финала.

15:40−16:00 | Активности для болельщиков и танцевальное выступление группы поддержки.

16:00−16:30 | Турниры баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): ½ финала.

16:30−16:40 | Турнир по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: матч за 3 место.

16:45−17:00 | Турнир по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: финал.

17:00−17:10 | Турнир баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): матч за 3 место.

17:15−17:30 | Турнир баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): финал.

17:35−17:45 | Интерактивный формат шоу-игры 1×1: face to face Мирослава Елецкого против казахстанской суперзвезды.

17:45−18:05 | Интерактивный формат шоу игры 1×1: игра 1×1 топовых игроков Екатеринбурга.

18:05−18:30 | Интерактивный формат шоу игры 1×1: Амир Солакай против секретного игрока команды Hoops.

18:30−19:00 | Интерактивный формат шоу игры 1×1: Мирослав Елецкий против Евгения Ростовцева.

Мини-футбол, 1 августа.

11:20−12:20 | Первый полуфинал: «Синара» — «Газпром-ЮГРА».

12:45−13:45 | Второй полуфинал: «ИрАэро» — «Тюмень».

15:30−15:45 | Открытие профессионального турнира по мини-футболу «Энергия РМК».

16:05−17:05 | Матч за третье и четвёртое место.

17:35−18:45 | Матч за первое и второе место.

18:45−19:00 | Награждение.

RCC GYM, 1 августа.

11:00−13:30 | Открытие летней спортивной площадки «Зал нового поколения RCC».

11:00−13:30 | День открытых дверей и экскурсии в «Зале нового поколения RCC».

14:00−15:00 | Открытие скульптуры Собора Архистратига Михаила и парад спортсменов.

15:00−18:00 | День открытых дверей и экскурсии в «Зале нового поколения RCC».

Детская зона, 1 августа.

11:00−19:00 | Работа детской зоны и верёвочного парка.

11:00−12:00 | Мастер-класс «Браслет дружбы». Необходима предварительная регистрация.

12:30−13:30 | Мастер-класс «Магнит из воздушного пластилина». Необходима предварительная регистрация.

14:00−15:00 | Мастер-класс «Закладки для книг». Необходима предварительная регистрация.

Главная сцена, 2 августа.

10:00 | Старт тренировок от Tsunami Racing совместно с кубком «Энергия РМК».

12:30 | Открытая медиатренировка с блогерами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ.

12:30−13:30 | Открытая медиа-тренировка.

13:30 | Выступление музыкального дуэта Lilova.

14:00 | Старт заездов топ-32.

16:00 | Выступление музыкального дуэта Lilova.

16:30 | Старт заездов топ-16.

18:30 | Награждение участников, автограф сессия и парад пилотов.

Единоборства, 2 августа.

15:00−20:00 | Профессиональные турниры RCC Fair Fight и RCC Boxing Promotions.

РМК Эсктрим, 2 августа.

12:00−14:30 | Соревнования по беговелу.

12:00−20:00 | Развлекательная программа для гостей и квест.

12:00−20:00 | Открытые уроки по беговелу для детей от 2 до 5 лет (оборудование предоставляется).

12:00−20:00 | Открытые уроки по сёрф-скейту для всех желающих (оборудование предоставляется).

14:00−15:00 | Мастер-класс по роликам на памп-треке (необходимо собственное оборудование).

15:00−20:00 | Открытые уроки по скейту для начинающих от 5 до 14 лет (оборудование предоставляется).

17:20−18:10 | Мастер-класс по скейту (необходимо собственное оборудование).

Мастер-классы от топ-райдеров.

13:00−13:20 | Показательные выступления от топ-райдеров.

13:30−15:00 | Мастер-класс по самокату от Ильи Кузьминова и автограф-сессия.

15:00−16:30 | Мастер-класс по BMX от Джамиля Ахметзянова и автограф-сессия.

16:30−18:00 | Мастер-класс по самокату от Богдана Озерного и автограф-сессия.

Падел РМК, 2 августа.

Корты №№ 1, 2.

11:00−18:00 | Мастер-классы для взрослых. Регистрация для участников строго с 18 лет. Участие бесплатное.

Корты №№ 3,4.

11:00−22:00 | Игры.

Баскетбол, 2 августа.

Корт № 1.

11:00−12:30 | Мастер-класс с тренером сборной России по баскетболу 3×3 Алексеем Жердевым.

13:00−13:25 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа «А. Dawgs» — «Bionord Pro».

13:25−13:50 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Santo Domingo» — «Partizan 3×3».

13:50−14:10 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «3×3 Zagreb» — «ABK B.B.».

14:10−14:25 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «Handsome MDMX» — «Kurchatov».

14:45−15:10 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Stella Pro» — «Bionord Pro».

15:10−15:30 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Partizan 3×3» — «Dawgs».

15:30−15:45 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «ABK B.B.» — «Handsome MDMX».

15:45−16:00 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «3×3 Zagreb» — «Lugang».

16:30−17:30 | Активности для болельщиков.

17:30−18:00 | Международный турнир «Энергия РМК»: полуфинал 1.

18:00−18:30 | Международный турнир «Энергия РМК»: полуфинал 2.

19:00−19:30 | Международный турнир «Энергия РМК»: матч за третье место.

19:45−20:15 | Международный турнир «Энергия РМК»: финал.

20:15 | Награждение призёров международного турнира «Энергия РМК».

Корт № 2.

11:00−12:20 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): ⅛ финала.

12:30−14:30 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: ⅛ финала.

14:30−15:10 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): ¼ финала.

15:15−16:15 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: ¼ финала.

16:15−16:45 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): ½ финала.

16:45−17:15 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: ½ финала.

17:30−17:45 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): матч за третье место.

17:45−18:00 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): финал.

18:00−18:15 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: матч за третье место.

18:15−18:30 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: финал.

18:30 | Награждение команд.

Мини-футбол, 2 августа.

10:00−10:40 | Полуфинальные матчи детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U10.

10:45−11:05 | Матч за третье место детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U10.

11:10−11:45 | Матч за первое место и награждение команд детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U10.

12:00−12:40 | Полуфинальные матчи детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U11.

12:45−13:05 | Матч за третье место детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U11.

13:10−13:45 | Матч за первое место и награждение команд детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U11.

14:00−14:40 | Полуфинальные матчи детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U12.

14:45−15:05 | Матч за третье место детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U12.

15:10−15:45 | Матч за первое место и награждение команд детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U12.

16:40−17:20 | Первый полуфинал «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд по мини-футболу: «2DROTS» — «СиндЕкат».

17:20−17:35 | Открытие «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд по мини-футболу.

18:10−18:50 | Второй полуфинал «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд по мини-футболу: «Амкал» — «PRIME SQUAD».

19:20−20:00 | Матч за третье место «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд.

20:30−21:10 | Финальный матч «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд.

21:10−21:30 | Награждение.

RCC GYM, 2 августа.

11:00−15:00 | Открытие летней спортивной площадки «Зал нового поколения RCC».

11:00−18:00 | День открытых дверей и экскурсии в «Зале нового поколения RCC».

12:30 | Турнир по силовому экстриму «Кубок Архангела Михаила».

Детская зона, 2 августа.

10:00−22:00 | Работа детской зоны и верёвочного парка.

11:00−12:00 | Мастер-класс «Браслет дружбы». Необходима предварительная регистрация.

12:30−13:30 | Мастер-класс «Магнит из воздушного пластилина». Необходима предварительная регистрация.

14:00−15:00 | Мастер-класс «Закладки для книг». Необходима предварительная регистрация.