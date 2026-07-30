Фестиваль «Энергия РМК» — 2026. Куда сходить в Екатеринбурге 1 и 2 августа

1 и 2 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Энергия РМК» (6+). В честь Дня города организаторы подготовили насыщенную спортивно-развлекательную программу. Хедлайнерами фестиваля станут Тимати, NILETTO, VONAMOUR и K-Maro. Сайт perm.aif.ru публикует подробную программу мероприятий фестиваля.
Главная сцена, 1 августа.
18:00 | Танцевальный чемпионат RCC.
19:00 | Праздничный концерт. Выступления хедлайнеров фестиваля — Тимати, NILETTO, VONAMOUR и K-Maro. Ведущими выступят рэпер ST и его супруга Ассоль Васильева.
Единоборства, 1 августа.
10:30−13:30 | Турнир по кикбоксингу среди любителей «Кубок Архангела Михаила».
15:00−19:00 | Турнир по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight & K1.
РМК Экстрим, 1 августа.
11:00−18:30 | Квест.
11:30−12:30 | Мастер-класс по ВМХ от Артёма Агаркова (тренинг-зона).
13:10−16:30 | Соревновательные заезды «Кубок РМК Экстрим».
14:30−15:30 | Мастер-класс по самокату от Влада Самокатчика (тренинг-зона).
15:00−18:00 | Мастер-классы по граффити.
16:30−17:20 | Автограф-сессия (на фотозоне): Максим Лаллав, Артём Агарков, Савва Востоков, Влад Самокатчик.
17:20−18:10 | Мастер-класс по скейту от Саввы Востокова и Максима Лаллава (зона «Улица»).
18:20−18:30 | Показательные выступления от топ-райдеров.
Падел РМК, 1 августа.
Корт № 1.
11:00−12:00, 15:00−16:00, 17:00−18:00 | Мастер-класс для детей. Тренировки бесплатные, необходима предварительная регистрация.
Баскетбол, 1 августа.
Корт № 1.
11:05−13:35 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группы А и В.
15:10−15:20 | Открытие международного турнира «Энергия РМК».
15:20−15:45 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Stella Pro» — «Partizan 3×3».
15:45−16:10 | Данк-шоу: Мирослав Елецкий против Кирилла Мирошниченко.
16:10−16:50 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «ABK B.B.» — «Lugang».
16:50−17:20 | Матч друзей.
17:20−17:40 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Bionord Pro» — «Partizan 3×3».
17:40−18:05 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Stella Pro» — «Santo Domingo».
18:05−18:15 | Активности для болельщиков и танцевальное выступление группы поддержки.
18:15−18:35 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «Kurchatov» — «Lugang».
18:35−19:00 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «3×3 Zagreb» — «Handsome MDMX».
Корт № 2.
11:10−12:10 | Турниры по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: ¼ финала.
12:10−13:30 | Турниры баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): ⅛ финала.
13:30−14:00 | Турниры по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: ½ финала.
15:00−15:40 | Турниры баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): ¼ финала.
15:40−16:00 | Активности для болельщиков и танцевальное выступление группы поддержки.
16:00−16:30 | Турниры баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): ½ финала.
16:30−16:40 | Турнир по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: матч за 3 место.
16:45−17:00 | Турнир по баскетболу 2×2 «Энергия РМК»: финал.
17:00−17:10 | Турнир баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): матч за 3 место.
17:15−17:30 | Турнир баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 13 лет (2014 г. р. и младше): финал.
17:35−17:45 | Интерактивный формат шоу-игры 1×1: face to face Мирослава Елецкого против казахстанской суперзвезды.
17:45−18:05 | Интерактивный формат шоу игры 1×1: игра 1×1 топовых игроков Екатеринбурга.
18:05−18:30 | Интерактивный формат шоу игры 1×1: Амир Солакай против секретного игрока команды Hoops.
18:30−19:00 | Интерактивный формат шоу игры 1×1: Мирослав Елецкий против Евгения Ростовцева.
Мини-футбол, 1 августа.
11:20−12:20 | Первый полуфинал: «Синара» — «Газпром-ЮГРА».
12:45−13:45 | Второй полуфинал: «ИрАэро» — «Тюмень».
15:30−15:45 | Открытие профессионального турнира по мини-футболу «Энергия РМК».
16:05−17:05 | Матч за третье и четвёртое место.
17:35−18:45 | Матч за первое и второе место.
18:45−19:00 | Награждение.
RCC GYM, 1 августа.
11:00−13:30 | Открытие летней спортивной площадки «Зал нового поколения RCC».
11:00−13:30 | День открытых дверей и экскурсии в «Зале нового поколения RCC».
14:00−15:00 | Открытие скульптуры Собора Архистратига Михаила и парад спортсменов.
15:00−18:00 | День открытых дверей и экскурсии в «Зале нового поколения RCC».
Детская зона, 1 августа.
11:00−19:00 | Работа детской зоны и верёвочного парка.
11:00−12:00 | Мастер-класс «Браслет дружбы». Необходима предварительная регистрация.
12:30−13:30 | Мастер-класс «Магнит из воздушного пластилина». Необходима предварительная регистрация.
14:00−15:00 | Мастер-класс «Закладки для книг». Необходима предварительная регистрация.
Главная сцена, 2 августа.
10:00 | Старт тренировок от Tsunami Racing совместно с кубком «Энергия РМК».
12:30 | Открытая медиатренировка с блогерами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ.
12:30−13:30 | Открытая медиа-тренировка.
13:30 | Выступление музыкального дуэта Lilova.
14:00 | Старт заездов топ-32.
16:00 | Выступление музыкального дуэта Lilova.
16:30 | Старт заездов топ-16.
18:30 | Награждение участников, автограф сессия и парад пилотов.
Единоборства, 2 августа.
15:00−20:00 | Профессиональные турниры RCC Fair Fight и RCC Boxing Promotions.
РМК Эсктрим, 2 августа.
12:00−14:30 | Соревнования по беговелу.
12:00−20:00 | Развлекательная программа для гостей и квест.
12:00−20:00 | Открытые уроки по беговелу для детей от 2 до 5 лет (оборудование предоставляется).
12:00−20:00 | Открытые уроки по сёрф-скейту для всех желающих (оборудование предоставляется).
14:00−15:00 | Мастер-класс по роликам на памп-треке (необходимо собственное оборудование).
15:00−20:00 | Открытые уроки по скейту для начинающих от 5 до 14 лет (оборудование предоставляется).
17:20−18:10 | Мастер-класс по скейту (необходимо собственное оборудование).
Мастер-классы от топ-райдеров.
13:00−13:20 | Показательные выступления от топ-райдеров.
13:30−15:00 | Мастер-класс по самокату от Ильи Кузьминова и автограф-сессия.
15:00−16:30 | Мастер-класс по BMX от Джамиля Ахметзянова и автограф-сессия.
16:30−18:00 | Мастер-класс по самокату от Богдана Озерного и автограф-сессия.
Падел РМК, 2 августа.
Корты №№ 1, 2.
11:00−18:00 | Мастер-классы для взрослых. Регистрация для участников строго с 18 лет. Участие бесплатное.
Корты №№ 3,4.
11:00−22:00 | Игры.
Баскетбол, 2 августа.
Корт № 1.
11:00−12:30 | Мастер-класс с тренером сборной России по баскетболу 3×3 Алексеем Жердевым.
13:00−13:25 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа «А. Dawgs» — «Bionord Pro».
13:25−13:50 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Santo Domingo» — «Partizan 3×3».
13:50−14:10 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «3×3 Zagreb» — «ABK B.B.».
14:10−14:25 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «Handsome MDMX» — «Kurchatov».
14:45−15:10 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Stella Pro» — «Bionord Pro».
15:10−15:30 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа А. «Partizan 3×3» — «Dawgs».
15:30−15:45 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «ABK B.B.» — «Handsome MDMX».
15:45−16:00 | Международный турнир «Энергия РМК»: Группа B. «3×3 Zagreb» — «Lugang».
16:30−17:30 | Активности для болельщиков.
17:30−18:00 | Международный турнир «Энергия РМК»: полуфинал 1.
18:00−18:30 | Международный турнир «Энергия РМК»: полуфинал 2.
19:00−19:30 | Международный турнир «Энергия РМК»: матч за третье место.
19:45−20:15 | Международный турнир «Энергия РМК»: финал.
20:15 | Награждение призёров международного турнира «Энергия РМК».
Корт № 2.
11:00−12:20 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): ⅛ финала.
12:30−14:30 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: ⅛ финала.
14:30−15:10 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): ¼ финала.
15:15−16:15 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: ¼ финала.
16:15−16:45 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): ½ финала.
16:45−17:15 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: ½ финала.
17:30−17:45 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): матч за третье место.
17:45−18:00 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди юношей до 15 лет (2012 г. р. и младше): финал.
18:00−18:15 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: матч за третье место.
18:15−18:30 | Турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» среди любительских команд: финал.
18:30 | Награждение команд.
Мини-футбол, 2 августа.
10:00−10:40 | Полуфинальные матчи детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U10.
10:45−11:05 | Матч за третье место детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U10.
11:10−11:45 | Матч за первое место и награждение команд детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U10.
12:00−12:40 | Полуфинальные матчи детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U11.
12:45−13:05 | Матч за третье место детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U11.
13:10−13:45 | Матч за первое место и награждение команд детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U11.
14:00−14:40 | Полуфинальные матчи детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U12.
14:45−15:05 | Матч за третье место детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U12.
15:10−15:45 | Матч за первое место и награждение команд детского турнира по мини-футболу в возрастной категории U12.
16:40−17:20 | Первый полуфинал «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд по мини-футболу: «2DROTS» — «СиндЕкат».
17:20−17:35 | Открытие «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд по мини-футболу.
18:10−18:50 | Второй полуфинал «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд по мини-футболу: «Амкал» — «PRIME SQUAD».
19:20−20:00 | Матч за третье место «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд.
20:30−21:10 | Финальный матч «Кубка Энергии РМК» среди медийных команд.
21:10−21:30 | Награждение.
RCC GYM, 2 августа.
11:00−15:00 | Открытие летней спортивной площадки «Зал нового поколения RCC».
11:00−18:00 | День открытых дверей и экскурсии в «Зале нового поколения RCC».
12:30 | Турнир по силовому экстриму «Кубок Архангела Михаила».
Детская зона, 2 августа.
10:00−22:00 | Работа детской зоны и верёвочного парка.
11:00−12:00 | Мастер-класс «Браслет дружбы». Необходима предварительная регистрация.
12:30−13:30 | Мастер-класс «Магнит из воздушного пластилина». Необходима предварительная регистрация.
14:00−15:00 | Мастер-класс «Закладки для книг». Необходима предварительная регистрация.