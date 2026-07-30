В Гусеве из-за ревности женщина разбила BMW бывшего поклонника

В Гусеве женщина из-за ревности разгромила автомобиль бывшего поклонника. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает региональное УМВД России.
В местное отделение полиции поступило заявление от 26-летнего жителя. Мужчина сообщил о том, что его автомобиль BMW, припаркованный у дома, повреждён.
Участковые уполномоченные полиции установили, что к совершению преступления причастна бывшая возлюбленная потерпевшего. Женщина была доставлена в отдел полиции.
Как выяснили правоохранители, злоумышленница на почве ревности выцарапала на крыле автомобиля нецензурную надпись и разбила камнем лобовое стекло. Ущерб составил свыше 19 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей грозит до двух лет лишения свободы.
В Гусеве 30-летнего местного жителя привлекли к уголовной ответственности после конфликта с бывшей супругой.