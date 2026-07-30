В Ялте до ночи будет громко

«В районе поселка Олива может быть шумно с 17:00 до 22:00. Будут проводиться учения», — говорится в сообщении.
Местных жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.
Вечером в среду, 29 июля, жителей Ялты также предупреждали о громких звуках — в районе мыса Сарыч проводились учения.
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