На перекрестке Гагарина — Куйбышева — Чувашская меняется режим работы светофора

В Калининграде на перекрестке Гагарина — Куйбышева — Чувашская 31 июля меняется режим работы светофора. Об этом предупреждает администрация города.
Корректировка связана с переносом пешеходного перехода.
Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию.
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