Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На перекрестке Гагарина — Куйбышева — Чувашская меняется режим работы светофора

Корректировки внесут после переноса пешеходного перехода.

В Калининграде на перекрестке Гагарина — Куйбышева — Чувашская 31 июля меняется режим работы светофора. Об этом предупреждает администрация города.

Корректировка связана с переносом пешеходного перехода.

Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше