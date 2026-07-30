Ремонт тротуара на эстакадном мосту в Калининграде рассчитывают завершить за два-три дня. Работы ведут со стороны Кафедрального собора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Для проведения работ специалисты перекрыли пешеходную часть моста. Перед сооружением установили ограждение. Заборы также появились около спусков на остров Канта и к Музею изобразительных искусств. На ограждении разместили табличку с предупреждением о штрафах за проход по перекрытым участкам.
В конце апреля специалисты привели в порядок покрытие на эстакадном мосту со стороны Музея Мирового океана. После ремонта калининградцы пожаловались на состояние тротуара. На пешеходной части моста появились неровности из-за следов от обуви, велосипедов и самокатов.