Ремонт тротуара на эстакадном мосту в Калининграде рассчитывают завершить за два-три дня

Для проведения работ специалисты перекрыли пешеходную часть моста. Перед сооружением установили ограждение. Заборы также появились около спусков на остров Канта и к Музею изобразительных искусств. На ограждении разместили табличку с предупреждением о штрафах за проход по перекрытым участкам.