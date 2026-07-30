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Успешный семейный человек должен чаще появляться в фильмах, заявил Медведев

Медведев: образ успешного семейного человека должен чаще появляться в кино.

Источник: © РИА Новости

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Образ успешного семейного человека должен чаще появляться в российском кино, считает председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области, недалеко от Ржева. Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.

«Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента», — сказал Медведев.

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