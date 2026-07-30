Ни свет, ни заряд

Основным аргументом для изменения законодательства стала необходимость создания АЗС, которые обеспечит работу транспорта с улучшенными показателями энергоэффективности и экологичности, а также дорожного сервиса. Цель закона — стимулировать строительство АЗС в Нижегородской области с зарядками для электромобилей в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года. Глава профильного комитета заксобрания Василий Суханов отмечал, что сегодня облик некоторых АЗС воспринимается уже «не как анахронизм, а как нарушение прав человека». При этом число заправок с удобствами и кафе ежегодно растет, там организовано нормальное питание для посетителей, а «диких кафешек» вдоль трасс все меньше.