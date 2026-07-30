В Волгограде улицу Коммунистическую расширяют до четырех полос

Напомним, ранее в фоторепортаже ИА «Высота 102» показало, как подрядчик расширяет улицу Коммунистическую и обустраивает парковки в шаговой доступности от железнодорожного вокзала по муниципальному контракту. После завершения ремонтных работ на привокзальной площади перед вокзалом автомобильной стоянки больше не будет. Здесь будут разрешены только остановки для посадки или высадки пассажиров. Для длительной стоянки оборудуют две большие платные парковки в шаговой доступности и новые парковочные карманы.