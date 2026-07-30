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Пермский край впервые экспортировал чай в Германию

Из Пермского края в период с 1 января 2026 по 30 июля 2026 года было отправлено 8,89 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая в Германию. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ранее эта продукция из региона в Германию не экспортировалась.

Из Пермского края в период с 1 января 2026 по 30 июля 2026 года было отправлено 8,89 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая в Германию. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ранее эта продукция из региона в Германию не экспортировалась.

Так, 27 июля 2026 года теруправление осуществило карантинный фитосанитарный контроль 4,85 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая. По результатам лабораторных исследований карантинных вредных организмов не выявлено, вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.