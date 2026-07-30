На Дону по ходатайствам СКР суды арестовали имущество на 200 млн рублей

Следственный комитет в Ростовской области за первое полугодие 2026 года рассмотрел более 9,9 тыс. сообщений о преступлениях, завершил расследование более 1 тыс. уголовных дел, из которых 850 направлены в суд, в том числе 583 — о тяжких и особо тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.