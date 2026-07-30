Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу

«В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя… 31 июля с 7:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя», — говорится в сообщении.