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Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Предпринимателям Севастополя ограничат подачу электроэнергии в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили на предприятии «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя… 31 июля с 7:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя», — говорится в сообщении.

В «Севастопольэнерго» предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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