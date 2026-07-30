Землетрясение магнитудой 5,3 ощутили в четырёх сёлах Ульчского района

В Хабаровском крае в четырёх населённых пунктах Ульчского района ощущалось землетрясение. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщение поступило 30 июля в 18:35 по местному времени. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным сейсмологического филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в 194 километрах западнее села Рыднов Сахалинской области. Очаг залегал на глубине семи километров, магнитуда составила 5,3.
В Ульчском районе толчки силой до трёх баллов ощутили в сёлах Тахта, Тыр, Богородское и Сусанино. Для обследования зданий и сооружений созданы четыре группы специалистов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено.
В МЧС России по Хабаровскому краю продолжают мониторить обстановку. Спасатели напоминают: при ощутимых толчках необходимо сохранять спокойствие, не паниковать и следовать инструкциям экстренных служб. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.
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